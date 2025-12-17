Malatya'daki Batuhan Kökovalı cinayetine 2 müebbet

Malatya'da silahla başından vurularak öldürülen 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı cinayetinde katil zanlısı ve azmettirici hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 23 Aralık 2024 tarihinde Malatya merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana gelmiş ve tabanca ile ateş açılması sonucunda başından ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetten sonra Ş.F.A. ile G.B. tutuklanmıştı.

Cinayete ilişkin Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ş.F.A. ve G.B. ile diğer sanıklar Ş.G. ve E.A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, tarafların savunmaları ve son sözlerinin ardından verdiği kararında, G.B.'ye "azmettirmekten" müebbet, Ş.F.A.'ya ise "adam öldürmekten" müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Ş.G. ve E.A.'ya ise 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilerek ceza ertelendi. - MALATYA