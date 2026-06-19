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Kayısı bahçesinde traktör kullanan çiftçi kurtla burun buruna geldi

Kayısı bahçesinde traktör kullanan çiftçi kurtla burun buruna geldi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan çiftçi Burhan Kocaman, traktörüyle ilerlerken bir kurtla karşılaştı. Korna sesiyle irkilen kurt, bir süre çiftçiyi izledikten sonra uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, traktörüyle ilerlediği sırada kurtla karşılaştı. Korna sesiyle irkilen kurdun bir süre çiftçiyi izledikten sonra uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Muhacirovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde traktörle çalışma yapan Burhan Kocaman, bahçe içerisinde dolaşan kurdu fark etti. Traktörüyle kurda doğru yaklaşan çiftçi, korna çalarak hayvanı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çiftçinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde korna sesinin ardından bir süre bulunduğu yerde durarak traktöre bakan kurt, daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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