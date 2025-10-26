Malatya'da Çarpışan İki Araçta 6 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki 44 LD 268 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 44 AGV 226 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte Ö.G., Y.G., Z.G. ve M.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA