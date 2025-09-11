Haberler

Malatya'da Camide Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Camide Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bir kişi polise teslim oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında, Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan Turgut Özal Camisi'nin şadırvanında karşılaşan iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu G.Ö., F.T. ile C.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan bir şahsın polis merkezine giderek teslim olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

