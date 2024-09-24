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Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Ateşiyle Hayatını Kaybetti

Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Ateşiyle Hayatını Kaybetti
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Malatya'da Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i tabanca ile vurdu. Nuran Karayiğit hastanede kurtarılamadı.

MALATYA'da Recep Karayiğit (43), otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i (37) tabanca ile vurdu. Recep Karayiğit hastanede polise teslim olurken, göğsünden vurulan kadın kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ve eşi Nuran Karayiğit, otomobil içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Recep Karayiğit, daha sonra göğsünden vurulan Nuran Karayiğit'i otomobille hastaneye götürdü. Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli hastanede polise teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Otomobil 3-sayfa Malatya Cinayet Suç

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