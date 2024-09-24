Malatya'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşinin Ateşiyle Hayatını Kaybetti
Malatya'da Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i tabanca ile vurdu. Nuran Karayiğit hastanede kurtarılamadı.
Olay, öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Recep Karayiğit ve eşi Nuran Karayiğit, otomobil içerisinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Recep Karayiğit, üzerindeki tabancayla eşine ateş açtı. Recep Karayiğit, daha sonra göğsünden vurulan Nuran Karayiğit'i otomobille hastaneye götürdü. Nuran Karayiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli hastanede polise teslim olurken, soruşturma başlatıldı.
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