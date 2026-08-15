Malatya'da Gölet Faciası: 6 Kişi Hastanelik Oldu

Malatya'da gölete düşen çocuklarını kurtarmaya çalışan aile ve aileyi kurtarmaya çalışan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olayda toplam 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan 4 kişilik ailenin küçük çocuğu ayağının kayması sonucu gölete düştü. Bunun üzerine diğer aile bireyleri çocuğu kurtarmak için gölete girerken boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle aile üyeleri sudan çıkarılırken, aileyi kurtarmaya çalışan 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan toplam 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı