Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü - Haberler

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Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

AA - 3. Sayfa
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Malatya'da bir çocuk, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye götürüldü

Malatya'da bir çocuk siteye ait demir korkuluklardan geçmeye çalışırken korkuluk demiri eline saplandı. Talihsiz çocuk, eline saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Koyunoğlu Mahallesi Sümerpark civarındaki bir sitenin demir korkuluklarından geçmeye çalışan M.S'nin eline korkuluk demiri saplandı.

DEMİRLERİ BULUNDUĞU YERDEN KESTİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

ELİNDEKİ DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Eline saplanan demirler kalan M.S, bu şekilde hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Yeter Erdine - 3. Sayfa

İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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