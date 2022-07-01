Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Malatya'da bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Malatya'da polis tarafından yapılan 'PANGEA XV' operasyonunda bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan 'PANGEA XV' operasyonunda bin 711 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 3 işyerine işlem yapıldı.

Malatya'da, İnterpol Genel Sekreterliği koordinesinde sahte ve yasadışı tıbbi ürün üreticilerine, dağıtıcılarına ve satışı yapılan web sitelerine yönelik ilaç ve medikal cihazların satın alınması, tıbbi ürünlerin yasadışı ticaretine karşı mücadelede uluslararası birimler arasında işbirliğini artırmak amacıyla PANGEA XV isimli operasyon gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı eczane ile ıtriyat depolarında arama ve denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde bin 711 adet cinsel içerikli ilaç, damla, ve medikal ürünün sahte ve usulsüz bir şekilde satışının yapıldığı tespit edilen 3 işyerinin sorumluları hakkında TCK 187 suçundan adli tahkikat başlatıldı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title