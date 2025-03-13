Putin'den ateşkes açıklaması: Tekliflere katılıyoruz

Tüm dünya vereceği yanıtı bekliyordu! Putin'den ateşkes açıklaması
Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasa beyannamesini imzaladı

Suriye'de geçici anayasa yürürlükte! İşte öne çıkan maddeler

Malatya'da Baraj Kenarındaki Sazlıklar Yangın Çıkardı

Malatya'da Baraj Kenarındaki Sazlıklar Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde baraj kenarındaki sazlıkların tutuşması sonucu çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Malatya'nın Kale ilçesinde baraj kenarındaki sazlıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, Kale ilçesi Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj kenarında yer alan sazlıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Devam eden yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Hakan'ın yanına bir Türk daha
img

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
img

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'e büyük ayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması için hazırız

Türkiye'den Ukrayna'ya ziyaret! Zelenskiy 'hazırız' dedi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti

2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden kör oldu
Şehrin göbeğinde mide bulandıran olay! 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti

Şehrin göbeğinde 9 yaşındaki kız çocuğunu böyle istismar etti
Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.