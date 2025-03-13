Malatya'da Baraj Kenarındaki Sazlıklar Yangın Çıkardı

Malatya'nın Kale ilçesinde baraj kenarındaki sazlıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Olay, Kale ilçesi Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj kenarında yer alan sazlıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Devam eden yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA