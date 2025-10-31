Malatya'da Bakkal İşletmecisi Ölü Bulundu

Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi Nil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir apartmanın giriş kısmında bakkal işleten ve burada yaşayan Muhammed Mezin Elmuhammed'den (49) bir süre haber alamayan yakınları iş yerine geldiklerinde şahsı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Elmuhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed Mezin Elmuhammed'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir cinayet şüphesi bulunmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA