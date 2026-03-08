Haberler

Malatya'da babasını öldüren zanlı yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren M.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve Mustafa Berk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.B.'nin evine giden Mustafa Berk (54) ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.B., babasını bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kurumuna kaldırılırken, olay sonrası kaçan M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA






