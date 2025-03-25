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Malatya'da Aydınlatma Direği Düşüp Bir Kişiyi Yaraladı

Malatya'da Aydınlatma Direği Düşüp Bir Kişiyi Yaraladı
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Malatya'da bir şantiyede, yerinde sökülmeye çalışılan aydınlatma direği bir kişinin üzerine düşerek yaralanmasına sebep oldu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, bir kişi şantiyede yerinde sökülmeye çalışan aydınlatma direğinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, 10.45 sıralarında Yeşilyurt İlçesi Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan şantiyede yerinde sökülmeye çalışan atıl durumdaki aydınlatma direği ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin üzerine düştü. Olayda yaralanan şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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