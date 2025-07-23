Malatya'da Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralandı

Malatya'da Askeri Araç Devrildi: 2 Asker Yaralandı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen askeri araçta 2 asker yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralı askerler hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir askeri araç devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi Develi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan bir askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 asker yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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