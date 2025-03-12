MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Trump, tehditle boyun eğdirdi! Geri adım attılar
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Malatya'da Araçtan Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, Bir Kişi Yaralandı

Malatya'da Araçtan Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı, Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.D. yüzünden yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri hastaneye kaldırırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'da bir kişi araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay gece yarısı, Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kardeşçik üzerinde ilerleyen bir araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen M.D.'nin yüz kısmına saçma isabet ederken, zanlılar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş tüfek kartuşu buldu. Olayın zanlılarının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakanlık ifşa etti! Bu 6 sucuk markasını evinize sokmayın
img

Eurodan tarihi rekor
img

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.