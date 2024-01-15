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Malatya'da araçta silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilometre araç kullandığı belirlendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, araçta silahla sırtından vurulmuş halde bulundu. Şahsın çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralandığı ve yaralı halde 70 kilometre araç kullandığı belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yeşilkaynak Mahallesi Sıhhat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Malatya-Sincik karayolunda İ.S. ile A.E. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada darp edilen İ.S., A.E.'ye ait olduğu ileri sürülen otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada araca tabancayla ateş açılırken, bagaj kısmına isabet eden kurşun koltuğu delerek İ.S.'nin omzuna isabet etti. İ.S., yaralı halde yaklaşık 70 kilometre yol kat ederek, ikametine yakın bir bölgede aradığı 112 Çağır Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi A.E.'nın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu belirtilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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