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Malatya'da Araç Yıkama Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Malatya'da Araç Yıkama Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaldırımda araç yıkama nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da kaldırımda araç yıkarken başka bir araca su sıçraması tartışması ile çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgede geçen bir araç sürücüsü arasında çıkan "aracıma su sıçrattın" tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.K.T, İ.T., E.K.,M.Y.M. ile E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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