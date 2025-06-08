Malatya'da araç ve baraka yangını

Malatya'da araç ve baraka yangını
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesi ile Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen baraka ve araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi ile Yeşilyurt ilçelerinde meydana gelen baraka ve araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Akçadağ ilçesi Aktepe Mahallesi Şehit Polis Candaş Kaplan caddesi üzerinde bulunan bir barakada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

Yeşilyurt Tecde Mahallesi Mesnevi sokak mevkiinde meydana gelen diğer olayda ise park halindeki Fiat Tofaş marka bir araç aniden alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralananın olmadığı olaylarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama

Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynayamıyor? Fuente'den açıklama
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.