Malatya'da Araç Ters Döndü, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
Malatya-Ankara karayolu Beylerderesi Viyadüğü'nde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak ters döndü. Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu, ancak araçta maddi hasar oluştu.
Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan araç refüje çarparak ters döndü. Kazadaı sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Beylerderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine giden 35 DC 2623 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa