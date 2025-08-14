Malatya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Arguvan ilçesine bağlı İsaköy Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olan yangın, çevredeki meyve ağaçlarına da zarar verdi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
