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Malatya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yaklaşık bin dönüm alanı etkileyen yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaklaşın bin dönüm alanda çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Aşağı Sülmeni Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesi üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirilirken bin dönümlük alanda çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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