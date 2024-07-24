Malatya'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir hektarlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Arguvan ilçesi Tatkınık Mahallesi Nohutça mevkiinde henüz bilen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alanda etkili olurken, ihbar üzerine olaya yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik bir müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. - MALATYA