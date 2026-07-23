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Malatya'da anız yangını: Ekipler müdahale ediyor

Malatya'da anız yangını: Ekipler müdahale ediyor
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde dağlık alanda çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Orman ve itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin desteğiyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde dağlık alanda çıkan anız yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Güzelköy Mahallesi'nde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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