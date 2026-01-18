Haberler

Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda korkutan yangın

Malatya'da amonyum nitrat yüklü tırda korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan amonyum nitrat yüklü tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bölge trafiğe kapatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde amonyum nitrat yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. idaresindeki 45 AKM 42 plakalı amonyum nitrat yüklü tır seyir halindeyken ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, bölge güvenlik amacıyla çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Resmi açıklama geldi! Manchester United'dan transfer yaptı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü
'Denize giremedik' dedi, karda kulaç attı

"Denize giremedik" dedi, karda böyle kulaç attı
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda