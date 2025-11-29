Malatya'da Alt Geçitte Trafik Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da alt geçitte kontrolden çıkan hafif ticari aracın refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu üzerindeki Akpınar altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. idaresindeki 41 ANL 498 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.U. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA