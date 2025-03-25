Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi
Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Bakan Şimşek'ten kritik zirve! Masadaki tek konu İmamoğlu

Malatya'da Alkollü Sürücü Işıklarda Bekleyen Araçlara Çarptı

Malatya'da Alkollü Sürücü Işıklarda Bekleyen Araçlara Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada bir çocuk yaralandı.

Malatya'da 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, 09.00 sıralarında Malatya -Ankara karayolu İtfaiye Daire Başkanlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.Ö. yönetimindeki 44 AFB 746 plakalı hafif ticari araç ışıklarda bekleyen 06 EES 734 plakalı Skoda marka otomobil ile 44 AL 744 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada Y.T. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet veren İ.Ö.'nün 1.40 promil alkollü olduğu belirlenen, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title