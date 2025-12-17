Haberler

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi bacaklarından yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Eski Şire pazarı Sahur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ile İ.A. ve B.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada E.B. silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu İ.A. ve B.E. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Zanlı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

