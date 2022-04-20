Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sularında Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.G. ile A.D. yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla diğeri ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 4 adet tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelilerinden bir kişi olayda kullanılan bir adet pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa