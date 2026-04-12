Haberler

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akraba iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 62 yaşındaki Remzi T. hayatını kaybetti. Olayın zanlısı M.T. ise yakalanarak jandarmaya teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan bir iş yerinde Remzi T. (62) ile akrabası M.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.T. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Remzi T. yaralanırken, M.T. kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Remzi T. yaralı olarak kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın zanlısı M.T. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi

Müzakereler sürerken, Trump'tan tansiyonu yükseltecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Gülsim Ali’den şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Göğüslerimi bantlamak istediler
Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi

Kahreden kaza: Genç öğretmen ve babası birlikte can verdi

Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem

Taraftarına olay mesaj: Bunu asla kabul edemem
Tuğba Ekinci'den estetik hamlesi

Ünlü isimden olay yaratan estetik çıkışı: Yaptırmayanı dövüyorlar!
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!