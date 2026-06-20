Haberler

Malatya'da aile içi kavga: Çok sayıda yaralı var

Malatya'da aile içi kavga: Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde aile bireyleri arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Malatya'da aile bireyleri arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aile bireyleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin yaralandığı olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
15 Haziran'dan beri kayıptı, yayına gelen kadının sözleri kocasını şoke etti

Stüdyoya gelen kayıp kadının sözleri kocasını şoke etti
Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti

Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı