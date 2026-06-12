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Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi

Yiyecek arayan tilki yerleşim yerine indi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, mahalle sokaklarında dolaşırken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, mahalle sokaklarında görüntülendi.

Olay, ilçeye bağlı Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yiyecek bulmak amacıyla yerleşim yerine indiği değerlendirilen tilki, bir süre sokaklarda dolaştı.

Tilkiyi fark eden vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Bir süre bölgede yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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