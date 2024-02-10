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Malatya'da 95 Bin TL Değerinde Kablo Çalan 2 Zanlı Yakalandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde birer gün arayla 95 bin TL değerinde Türk Telekom'a ait kablolar çalındı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 95 bin TL değerinde kablo çalan 2 zanlı yakalandı. Zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde birer gün arayla 95 bin TL değerinde Türk Telekom'a ait 295 metre uzunluğunda kablolar çalındı. Durumun fark edilmesinin ardından yapılan ihbarla olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. İzlenen 48 saatlik kamera görüntüsü sonrası kimlikleri belirlenen olayın zanlıları R.Y. ile M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılardan R.Y.'ye çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanırken, M.A. ise tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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