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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 900 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 900 gram metamfetamin ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 1 ikamet ve 1 şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 900 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda hedef konumunda bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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