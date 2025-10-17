Malatya'da 86 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 86 yaşındaki adam, ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi Hatunsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Ulutaş'ın (86) ailesi, akşam saatlerinde eve döndüklerinde yaşlı adamı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan Ulutaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmayan yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA