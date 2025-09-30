Malatya'da 83 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncir Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil bir evin birinci katında yalnız yaşayan Memet Taşçı'dan (83) haber alamayan komşuları girdikleri evde şahsı kanepede hareketsiz bir şekilde buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Memet Taşçı'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA