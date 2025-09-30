Haberler

Malatya'da 83 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Memet Taşçı, komşuları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşçı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İncir Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil bir evin birinci katında yalnız yaşayan Memet Taşçı'dan (83) haber alamayan komşuları girdikleri evde şahsı kanepede hareketsiz bir şekilde buldu. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Memet Taşçı'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
