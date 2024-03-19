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Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Malatya-Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı. Kazada 1 kişinin durumu ağır.

Malatya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanında döndü. Kazada 1'i ağır 5 yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan 44 S 1353 plakalı servis aracının yavaşlamasıyla başlayan kazada 7 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kazada, araçta sıkışan bir yaralı uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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