Malatya'da 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 561 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA