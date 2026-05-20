AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
AFAD: "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı