Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem: Apartmanlarda ayrışma ve sıva dökülmeleri

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2'lik depremde bazı apartmanların dış cephelerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te yerin 13,93 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen depremde kent merkezinde bulunan bazı apartmanların dış ceplerinde ayrışmalar ile sıva dökülmeleri meydana geldi.

Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir binanın dış cephesinde kopan parçalar korkuya neden olurken, ihbar üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Tehlike saçan beton parçalar ekipler tarafından bulundukları alandan alınırken, çevre esnafı ise büyük korku yaşadıklarını söyledi. - MALATYA