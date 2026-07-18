İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır."
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, depremin çevre illerde hissedildiğini ve şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı