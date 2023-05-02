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Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.35'te Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.44 kilometre derinlikte meydana gelen deprem korkuya neden olurken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Pütürge Malatya 3. Sayfa Haberler

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