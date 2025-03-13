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Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 34 mahkum influenza şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan cezaevinde akşam saatlerinde 4 mahkum influenza şüphesiyle fenalaşınca Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra benzer şikayetlerde bulunan 30 mahkum ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin hastane önlerinde güvenlik önlemi aldığı olayda mahkumların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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