Malatya'da 3 Ayrı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Malatya'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya-Kayseri karayolu Elemendik mevkisinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyir halinde olan Ş.Ç. (22) idaresindeki 49 AAS 069 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Kazada, sürücü ile birlikte R.U. (17) ve S.A.U. (10) yaralandı.

Malatya-Sivas karayolu Yeşilyurt-Topsöğüt mevkisinde meydana gelen ikinci kazada ise G.D. (36) yönetimindeki 38 YF 503 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yaralandı.

Doğanşehir Karanlıkdere mevkisinde meydana gelen diğer bir kazada ise Adıyaman istikametinden gelen H.Ç. (64) idaresindeki 01 DM 628 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden U.S. (38) yönetimindeki 27 AKD 315 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, C.Ç.N. (30) yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA