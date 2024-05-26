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Malatya'da 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı

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Malatya'da, ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Malatya'da, ekip otosunun karışığı 3 araçlı trafik kazasında 2 polis memuru ile bir çocuk yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Malatya - Ankara karayolu İstasyon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü istikametinde gelen sivil ekip aracı ile sürücüleri öğrenilemeyen 44 AFS 519 plakalı Toyota marka araç ve 44 EH 123 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ile bir çok yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede müdahalede bulunan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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