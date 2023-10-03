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Malatya'da 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Malatya'da yapılan operasyonda, 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Malatya'da 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesindeki 2 şüphelinin kenevir bitkisi yetiştirdiği ve satışını gerçekleştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin evlerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 365 gram kubar esrar ile 25 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Malatya Kenevir 3. Sayfa Haberler

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