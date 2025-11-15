Haberler

Malatya'da 13 Yaşındaki Çocuk Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Yatalak hastalığı bulunan 13 yaşındaki Yasin Adıyaman, ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Olayın doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Malatya'da 13 yaşındaki bir çocuk, evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edilen Yasin Adıyaman'ı aile yakınları hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler Yasin Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünün ağır hastalık nedeniyle doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen Yasin Adıyaman'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
