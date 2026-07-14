116 sanıklı organize suç davası Eylül ayına ertelendi

Malatya'da 116 sanığın yargılandığı organize suç davasının 4'üncü duruşması tamamlanırken, mahkeme heyeti davayı Eylül ayına erteledi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesince güvenlik tedbirleri nedeniyle Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık savunmaları ile avukatların beyanları alınırken, dosyadaki eksik hususlar da değerlendirildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, elebaşılığını S.A.'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik 116 sanık hakkında dava açıldığı belirtiliyor. İddianamede, sanıkların kent genelinde cebir, şiddet ve baskı kullanarak örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülüyor.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yargılamanın sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla davanın bir sonraki duruşmasını Eylül ayına erteledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı