Malatya'daki 116 sanıklı çete davasında ikinci duruşma başladı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 116 sanıklı çete davasının ikinci duruşması bugün başladı. 7 gün süren ilk duruşmanın ardından 8 tutuklu sanık tahliye edilmişti.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran 116 sanıklı çete davasının ikinci duruşması bugün başladı. Kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia edilen sanıkların yargılandığı davanın ikinci oturumu, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılıyor.

Mahkeme salonuna dönüştürülen spor salonunda görülen duruşma öncesi ve süresince Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Davada, 56'sı tutuklu olmak üzere toplam 116 sanık yargılanıyor. Sanıklardan 14'ü müşteki-şüpheli, 5'i mağdur-şüpheli, 87'si şüpheli olarak iddianamede yer alırken, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan 10 kişi ise suça sürüklenen çocuk sıfatıyla yargılanıyor.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin cinayet, yağma, tehdit, silahlı yaralama, uyuşturucu ticareti, darp ve haksız kazanç elde etme gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia ediliyor. Türkiye'nin farklı cezaevlerinde bulunan tutuklu sanıklardan bir kısmı sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Malatya'ya getirilerek duruşmaya alınırken bir kısmının ise SEGBİS'le savunma yapacağı öğrenildi. Yedi gün süren ilk duruşmada sanıklardan S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E.P., M.A., N.K. ve Ş.A. hakkında tahliye kararı verilmişti. - MALATYA