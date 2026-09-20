Malatya Battalgazi'de apartman çatısında çıkan yangın söndürüldü

Malatya Battalgazi'de apartman çatısında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+68 sitede yayında
Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı