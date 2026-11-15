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Malatya-Ankara karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı

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Malatya-Ankara karayolunda otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı
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Malatya'da saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı; yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 BJ 852 plakalı minibüs ile 06 AEB 395 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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