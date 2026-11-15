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Malatya Akçadağ'da hafriyat kamyonu motor yangınında kullanılamaz hale geldi

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Malatya Akçadağ'da hafriyat kamyonu motor yangınında kullanılamaz hale geldi
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Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Darıca mevkiinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki çiftçilerin ilaçlama tankerleriyle müdahale ettiği yangında yaralanan olmadı, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da motor kısmında çıkan yangın sonucu alev topuna dönen hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ ilçesi Darıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonunun motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonu sararken, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada çevredeki çiftçiler, ilaçlama tankerleriyle yangına müdahale etti.

Yangında yaralanan olmaz iken, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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